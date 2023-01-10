التنمية المحلية: تنفيذ 800 مشروع خدمى بكفر سعد فى الدقهلية ضمن "حياة كريمة"

كتب على عبد الرحمن

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والذى سيتم تنفيذه فى 28 قرية بمركز كفر سعد، حيث سيتم تنفيذ أكثر من 800 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية التى تهم أبناء تلك القرى وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والتعليم وتحسين البيئة والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المحلية والخاصة بتنفيذ عدد 9 أسواق وعدد 11 موقف وعدد 5 وحدات إطفاء .

وأكد اللواء هشام آمنة على الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا المشروع القومي المهم والمتابعة المستمرة على أرض المحافظات والتي كان آخرها زيارته لمشروعات "حياة كريمة " في أم دومة بمحافظة سوهاج وغيرها من المحافظات المصرية لسرعة الانتهاء منه فى التوقيتات الزمنية المحددة للمساهمة فى تغيير حياة مواطني تلك القرى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المتابعة الدورية التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين فى القرى المستهدفة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية في دمياط بلغت أكثر من 75 % وجاري المتابعة للانتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأوضحت محافظ دمياط، أن هناك متابعة مستمرة وجولات تفقدية تقوم بها على أرض الواقع لمتابعة عمليات التنفيذ وتذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والتي ستحدث طفرة كبيرة في مستوي الخدمات المقدمة لأهالى القرى المستهدفة.

كما شهد اللقاء كذلك استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 والتي ستبلغ تكلفتها حوالى 440 مليون جنيه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني محافظة دمياط والمترددين عليها من المحافظات المجاورة .

كما أشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظة في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية .

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المحافظة تتبنى خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المجالات .

كما شهد الاجتماع كذلك متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء المجزر الآلى، والمقام بقرية شطا على مساهمة 12 فدانا، والذى يتضمن 12 حظيرة متسعا لتربية 2400 رأس ماشية، إضافة إلي تنفيذ مجزر حكومى وآخر استثماري والذى ستبلغ التكلفة الاجمالية لهما حوالى 350 مليون جنيه .

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بمشروع المجزر وتطبيق كافة الاشتراطات المعتمدة في عمليات الإنشاء وتنفيذ المواصفات المطلوبة سواء من الجوانب البيئة والبيطرية ، لافتاً إلى متابعة القيادة السياسية للمشروع القومى لتطوير المجازر في جميع المحافظات ورفع كفاءتها في إطار الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين وتوفير اللحوم بجودة عالية وبأسعار مناسبة .

فيما أشارت محافظ دمياط إلى أنه هذا المشروع يعد نقلة حقيقة في مجال الإنتاج الحيواني ومصناعاته، مشيرة إلى وجود متابعة دورية لمعدلات تنفيذ المشروع للوقوف على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء منه ، كما أكدت على أن نسبة التنفيذ وصلت حوالى 94 % من الأعمال المطلوبة .

كما حرص وزير التنمية المحلية خلال اللقاء على متابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التي بدأت في جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، و الطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة حيث سيتم زراعة حوالى 100 ألف شجرة بمحافظة دمياط بين ( أشجار مثمرة – أشجار خشبية) بتكلفة قدرها ( 26 ) مليون جنيه.

كما اختتم اللواء هشام آمنة الاجتماع بمتابعة جهود المحافظة للسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وإقامة معارض " أهلاً رمضان" بجميع مدن المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة والاستعداد لشهر رمضان المبارك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة في هذا الشأن .

وقالت الدكتورة منال عوض أنه تم افتتاح معرض " أهلاً رمضان " منذ أيام بمدينة دمياط ويتم التوسع في إطلاق معارض بجميع المدن والمراكز بالتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير تلك السلع بجميع المناطق ، مشيرة إلى جهود المحافظة لضبط أسعار السلع بالأسواق والتصدى لأى محاولات يقوم بها التجار للمغالاة في الأسعار أو احتكار السلع التي تمس المواطنين بصورة مباشرة .