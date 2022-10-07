أخبار × 24 ساعة.. توافد الركاب على محطات المترو الجديدة بالخط الثالث

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
شاهد توافد الركاب على محطات المترو الجديدة بالخط الثالث
التنمية المحلية: 397 مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى حتى الآن
"تعليم القاهرة" تدشن نظام إلكترونى لمتابعة سلامة المبانى المدرسية
متبقيات المبيدات يستقبل 300 عينة من السلع الزراعية لفحصها
إنشاء 3 مجمعات لإنتاج زيت الطعام بتكلفة 321 مليون دولار.. التفاصيل
"التضامن" تنظم ملتقى تدريبى لبناء قدرات المتطوعين المقرر مشاركتهم بـCOP27
وزير الزراعة يهنئ عاملى الوزارة بالمولد النبوى وانتصار أكتوبر العظيم
التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية لرؤساء المدن والمراكز حول التنمية الاقتصادية
التعليم العالى: مدينة الفيوم تنضم إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم (GNLC) لعام 2022
القوى العاملة: حل أزمة عمال شركة الترسانة النيلية بالأقصر
انتظام صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصراف الآلى بذكرى احتفالات 6 أكتوبر
أول مترو يصل الزمالك.. تعرف على محطة صفاء حجازى فى 6 معلومات
"الزراعة": فحص 961 ألف طن من بطاطس المائدة خلال الموسم التصديرى
وزير الصحة يهنئ نظيرته القطرية بنجاح مؤتمر القمة العالمى للابتكار
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