التنمية المحلية: 397 مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى حتى الآن

كتب على عبد الرحمن

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، عدد مخالفات مواعيد فتح وغلق المحال العامة الشتوية، منذ بداية تطبيق المواعيد الشتوية 30 سبتمبر الماضي وحتى مساء أمس الأربعاء 5 أكتوبر 397 مخالفة.

ولفت قاسم فى تصريحات له اليوم، إلى أن عدد المحال التي تم غلقها بلغ 153 محل، و20 سوقا، و21 مطعم، و121 مقهى، و82 ورشة، مؤكدا استمرار المحافظات في شن حملات على المحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق المواعيد الشتوية.

وبدأت المحافظات يوم الجمعة، 30 سبتمبر الماضي رسميا تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمقاهي والمطاعم، حيث انتهى العمل بالمواعيد الصيفية رسميًا الخميس 29 سبتمبر، وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

وفيما يلى المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم:

1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.

2. يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 منتصف الليل.

3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

4. استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً

6. استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من