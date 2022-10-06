اليوم السابع
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الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:35 م
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انتظام صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصراف الآلى بذكرى احتفالات 6 أكتوبر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:00 م
انتظام صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصراف الآلى بذكرى احتفالات 6 أكتوبر معاشات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أكتوبر، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الخميس في ذكرى احتفالات 6 أكتوبر من ماكينات الصرف الآلى.
 
ونظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط استحقاق الأبناء للمعاش في حالة توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
 
وتنص المادة 100، على أن يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط  في الحالات مثل  "العاجز عن الكسب والطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
 
وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

التضامن

قانون التأمينات

صرف المعاشات

زيادة المعاشات

المعاشات



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