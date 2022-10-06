اليوم السابع
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متبقيات المبيدات يستقبل 300 عينة من السلع الزراعية لفحصها

الخميس، 06 أكتوبر 2022 03:52 م
متبقيات المبيدات يستقبل 300 عينة من السلع الزراعية لفحصها وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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أكدت الدكتورة هند عبداللاه مدير معمل  متبقيات المبيدات أن المعمل استقبل من الساعة التاسعة صباحا حتى الآن  حوالي 300 عينة من المنتجات الزراعية وذلك لفحصها للسوق المحلى والتصدير وللتأكد من سلامتها للاستهلاك حفاظا على صحة المواطنين .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى باستمرار عمل الإدارات والمعامل الخدمية طول فترة إجازة المولد النبوي وانتصار أكتوبر.

واضافت عبداللاه أن العمل مستمر بالمعمل على مدار الساعة طوال فترة الإجازة ايام الخميس والجمعة والسبت لتسهيل إجراءات التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية.


الزراعة

متبقيات المبيدات

المولد النبوى

انتصار اكتوبر

اليوم السابع بلس



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