متبقيات المبيدات يستقبل 300 عينة من السلع الزراعية لفحصها

كتبت أسماء نصار

أكدت الدكتورة هند عبداللاه مدير معمل متبقيات المبيدات أن المعمل استقبل من الساعة التاسعة صباحا حتى الآن حوالي 300 عينة من المنتجات الزراعية وذلك لفحصها للسوق المحلى والتصدير وللتأكد من سلامتها للاستهلاك حفاظا على صحة المواطنين .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى باستمرار عمل الإدارات والمعامل الخدمية طول فترة إجازة المولد النبوي وانتصار أكتوبر.

واضافت عبداللاه أن العمل مستمر بالمعمل على مدار الساعة طوال فترة الإجازة ايام الخميس والجمعة والسبت لتسهيل إجراءات التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية.