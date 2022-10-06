‫ وزير الزراعة يبحث مع وزير التنمية والابتكار الأوزبكستانى التعاون المشترك

كتبت أسماء نصار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور ابراهيم عبد الرحمنوف وزير التنمية والابتكار رئيس مجلس القطن الاوزبكستاني والوفد المرافق له

رحب "القصير" بالوزير الاوزبكستاني، مشيرا الى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على كل المستويات وخاصة قطاع الزراعة .

وأشار الي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في عام 2018 في مجالات تطوير الثروة الحيوانيه والميكنة الزراعية باستخدام التكنولوجيات الحديثة وتفعيل مجموعة العمل الفنية الزراعية المشتركة والانتهاء من مشروع مذكرة التفاهم في الحجر الزراعي ووقاية النباتات وبروتوكول التعاون في مجال تصدير شتلات العنب من مصر الي ازوبكستان وتبادل الخبرات في الانشطة الزراعية المختلفة وزيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين.

وقال "القصير" ان مصر لديها انتاج وفير من أصناف القطن طويل التيلة ويلقى طلبا متزايدا عالميًا .

ومن ناحيته اعرب الوزير الاوزبكستاني عن سعادته بوجوده في القاهرة ولقاء وزير الزراعة، مشيرا إلى أن وزارته هي المعنية في الآصل بموضوع الابتكار والذي يتداخل في القطاعات الاخرى بأزوبكستان خاصةً قطاع الزراعة، لافتا إلى أهمية الدفع نحو زيادة حجم تبادل السلع الزراعية، لما لها ميزه تنافسية عالمية خاصة البرتقال المصري والفراولة والعنب.

وأكد "عبد الرحمنوف" على أهمية التعاون في مجال إنتاج أصناف القطن متحملة للجفاف والملوحة من خلال برامج التربية النباتية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في البحث العلمي، فضلًا عن التعاون في صناعة الغزل والنسيج، وأنه سينقل رغبة وزير الزراعة المصري في تفعيل أوجه التعاون بين الجانبين إلى وزير الزراعة الاوزبكستاني وسيتم متابعة ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصري.

وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبين على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة وانهاء الاجراءات اللازمة لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال الحجر الزراعي في أقرب فرصة ممكنة وكذا بروتوكول التعاون في تصدير شتلات العنب المصري الي ازوبكستان، وكذا تفعيل اللجان الفنيه الزراعية المشتركة بين الجانبين وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات بناءً القدرات والبحوث التطبيقية المشتركة المتعلقة ببرامج التربية المختلفة في القطن فضلًا عن التعاون في مجال الأمصال واللقاحات والاسماك والدواجن .

جدير بالذكر، أن الدكتور ابراهيم عبد الرحمنوف وزير التنمية والابتكار الاوزبكي يشارك في المؤتمر الدولي لبحوث القطن والذي يعقد في مصر حاليا ولأول مرة حيث يحضره نحو أكثر من 100 عالم لأكثر من 30 دولة والذي تنظمه الهيئة الدولية الاستشارية للقطن والاتحاد العالمي لبحوث القطن وتشترك فيه بعض الجهات المحلية مثل هيئة التحكيم واختبارات القطن واتحاد مصدري الاقطان المصرية ومعهد بحوث القطن والقطاعات الحكومية ذات الصلة .