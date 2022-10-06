اليوم السابع
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الخميس، 06 أكتوبر 2022 03:07 م
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‫وزير الزراعة يهنئ عاملى الوزارة بالمولد النبوى وانتصار أكتوبر العظيم

الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:36 م
‫وزير الزراعة يهنئ عاملى الوزارة بالمولد النبوى وانتصار أكتوبر العظيم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تهنئة لجميع العاملين في وزارة الزراعة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وانتصار أكتوبر العظيم .

وأكد القصير أن جميع الإدارات الخدمية تعمل على مدار الساعة خلال أيام الإجازة الرسمية الخميس والجمعة والسبت.

كما كلف القصير مديريات الزراعة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد و متابعة جني القطن وحصاد الأرز.

أكد القصير على استمرار العمل في معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس لفحص السلع والأغذية للسوق المحلى والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية، هذا بالإضافة إلى استعداد  الحدائق العامة التابعة للوزارة (الحيوان والارومان والأسماك) لاستقبال المواطنين خلال الإجازة وتوفير كافة سبل الراحة لهم ووسائل الترفيه.


الزراعة

المولد النبوى

انتصار اكتوبر

القطن



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