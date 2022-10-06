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الأوقاف تعقد مقرأة لكبار قراء القرآن الكريم بمسجد الحسين السبت المقبل

الخميس، 06 أكتوبر 2022 12:38 م
الأوقاف تعقد مقرأة لكبار قراء القرآن الكريم بمسجد الحسين السبت المقبل وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، تنطلق الجلسة الثانية لمقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية يوم السبت 8 أكتوبر الجارى، الساعة التاسعة والنصف صباحًا من مسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن من المقرر أن يحضر المقرأة القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ هاني الحسيني، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والدعوة عامة ومفتوحة للحضور.

وأطلقت وزارة الأقاف خطة دعوية مكبرة، فور عودة العمل بالمساجد لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، من خلال عدد من البرامج والمشروعات الدعوية وعلى رأسها عودة المقارئ القرآنية ولأول مرة فتحها للمصلين ورواد المساجد، وتعد المقارئ القرآنية مركزًا للتدريب على قراءة القرآن الكريم مجودًا ، ويقوم بالقراءة فيها نخبة من القراء والأئمة أصحاب الفكر الوسطي المعتدل ، الذين يمتازون بحسن الصوت، والأداء المنضبط.

وأطلقت الوزارة البرنامج الصيفى للأطفال "حق الطفل"، فى شهر يونيو الماضى، ووصل إجمالى ما تم اعتماده من المساجد التى يؤدى بها النشاط 5189 مسجدًا، مؤكدة أنه جار الاستمرار فى اعتماد العديد من المساجد المشاركة فى فعاليات البرنامج الصيفي، مع مراعاة التغطية الجغرافية على مستوى جميع مناطق الجمهورية.

 


الاوقاف

وزاره الاوقاف

قراء القران

مقراه قران القران



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