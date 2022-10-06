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إنشاء 3 مجمعات لإنتاج زيت الطعام بتكلفة 321 مليون دولار.. التفاصيل

الخميس، 06 أكتوبر 2022 02:17 م
إنشاء 3 مجمعات لإنتاج زيت الطعام بتكلفة 321 مليون دولار.. التفاصيل زيت الطعام
كتب: مدحت وهبة

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تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء 3 مجمعات للزيوت بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 321 مليون دولار، وتم اختيار الموقع الأول في مدينة برج العرب على مساحة 137 ألف متر مربع، وتتضمن مصنع استخلاص بطاقة 900 ألف طن بذرة سنوياً، ومصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطلاقة 2400 طن سنويا، ومصنع إنتاج المسلى بطاقة 90 ألف طن سنويا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع نحو 165 مليون دولار، كما أن الهيكل التمويلي بنسبة 50% مستثمرين و50% قروض طويلة الأجل والفرصة الثانية في مدينة السادات على مساحة 210 آلاف متر مربع، وتشمل مصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 240 ألف طن سنويا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للخط في اليوم 400 طن، بعدد 2 خط، كما أن الطاقة المتاحة في اليوم 800 طن، لافتا إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 48 مليون دولار، وأن المنطقة الثالثة في سوهاج على مساحة 120 ألف متر مربع وبطاقة 240 ألف طن سنويا، بتكلفة استثمارية 108 ملايين دولار.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 38 ألف طن زيت عباد وصويا خام صب مستورد بالدولار لطرحه عَلى بطاقات التموين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.


التموين

مخزون زيت الطعام

أسعار زيت الطعام

مجمعات لإنتاج زيت الطعام

اليوم السابع بلس



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