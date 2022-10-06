شاهد توافد الركاب على محطات المترو الجديدة بالخط الثالث

كتب سيد الخلفاوى

شهدت المحطات الجديدة بالخط الثالث لل مترو توافد الركاب اليوم الخميس، على محطات (ناصر وماسبيرو وصفاء حجازي والكيت كات ) والتي تم تشغيلها تجريبيا للركاب.

وافتتحت وزارة النقل 4 محطات جديدة بخط المترو الثالث، الخط الأخضر، وهى محطات "ناصر بمنطقة الإسعاف، ومحطة ماسبيرو بشارع 26 يوليو، ومحطة صفاء حجازى بالزمالك، ومحطة الكيت كات بمنطقة العجوزة بكورنيش النيل، وهو المرحلة أ بالمرحلة الثالثة للخط الثالث.

وشهد المهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه مارك باريتي سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى جمهورية مصر العربية وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ورؤساء كبرى الشركات العالمية المنفذة للمشروع فى كافة التخصصات بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ( 3A ) والتي تمتد من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4 كم، والتى تشتمل على (4) محطـات نفقية هى (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات) وذلك مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازى بالزمالك، وذلك بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى بدون ركاب وإجراء التجارب الخاصة بتسيير القطار والاختبارات الخاصة بالاشارات والتحكم في المسير.