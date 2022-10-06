‫"الزراعة": فحص 961 ألف طن من بطاطس المائدة خلال الموسم التصديرى

كتبت أسماء نصار

صرحت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، إن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول العربية والدول الأخرى حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، من خلال معامل المشروع بلغت حوالي 343 الف و 690 طن، لافتة الى ان الاجمالي العام الموسم التصديري للبطاطس 2021- 2022، شهد طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير الى مختلف دول العالم، حيث بلغ اجمالي ما تم فحصه حوالي 961 الف طن.

وأشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله إنجازات المشروع، خلال سبتمبر الماضي، انه فيما يتعلق بتقاوي بطاطس الكسر المحلي تم فحص كمية بلغت حوالي 26 الف و 291 طن، فيما بلغ اجمالي ما تم فحصه من بداية يوليو الماضي وحتى نهاية سبتمبر يزيد على 197 الف طن.

وتابعت مدير المشروع انه تم تأسيس 10 حوض و 82 جهاز بمساحة 10 الاف و 712 فدان، داخل المناطق الخالية من العفن البني في البطاطس، خلال سبتمبر، ليبلغ الاجمالي العام للمناطق الخالية حوالي 655 الف فدان على مستوى الجمهورية، لافتة الى انه تم ايضا صيانة عدد ٤ بيفوتات بمساحة إجمالية 600 فدام، ليصبح الاجمالي العام لما تم صيانته من مناطق خالية حوالي 3372 فدان.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، اشارت الى انه يتم متابعة اعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، عن طريق MDM وتشمل: التأسيس و الصيانة للمناطق الخالية، سحب العينات اللازمة من تقاوي الثلاجات للفحص المعملي، خروج التقاوي للإنبات، شحن التقاوي لزراعة العروة الشتوية، إعتماد زراعات العروة الشتوية ) للموسم الجديد 2022/2023.

واوضحت أنه تم ايضا ادخال بيانات لعدد 8 ثلاجات والمخصصة لحفظ التقاوي المعتمدة للزراعة داخل المناطق الخالية، وإضافتهم إلى قاعدة البيانات الجغرافية، ليصبح إجمالي عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات ( 105 ثلاجة)، كذلك يتم مراجعة الدورة الزراعية للاكواد المنزرعة للتأكد من درجة اعتماد التقاوي، ومراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع والإنتاجية وموسم الزراعة، اضافة الى متابعة عمليات شحن التقاوي المستخدمة لزراعة العروة الشتوية للموسم الجديد 2022/2023 داخل المناطق الخالية.

وتابعت بلابل انه تم ايضا تحميل 90 صورة فضائية خلال شهر سبتمبر بما يعادل 28000 كم مربع وذلك لمتابعة: تأسيس المناطق الجديدة لإعتمادها داخل المناطق الخالية من العفن البني ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية، وإجراء مختلف التحليلات بأستخدام تقنية الاستشعارعن بعد لجميع البيفوتات المعدة لزراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) للموسم التصديري الجديد 2022-2023، فضلا عن إدخال جميع نتائج التحليلات على لوحة المؤشرات استعدادا لموسم 2022/2023، و متابعة زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) للموسم الجديد و إدخال بياناتها في قاعدة البيانات الجغرافية وقد بلغت هذه المساحة حتى نهاية سبتمبر حوالي (420 فدان) .