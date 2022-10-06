التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية لرؤساء المدن والمراكز حول التنمية الاقتصادية

كتب على عبد الرحمن

تنظم وزارة التنمية المحلية الأسبوع المقبل دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات المحلية فى مجال التنمية الاقتصادية في المحليات والإسراع فى التنمية، ويستفيد من هذه الدورة التدريبية 30 من رؤساء المراكز والمدن بالمحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة أن الدورة التدريبية تأتى فى إطار مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية الاقتصادية، و ينفد المشروع وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة و البرنامج الأنمائى للأمم المتحدة و الإتحاد الأوروبي ، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبى سيركز على محددات الإسراع بالتنمية و الإطار الحاكم لها، ومسار مصر نحو التنمية، ورؤية مصر 2030 ، والأهداف الدولية للتنمية المستدامة وأهدافها العملية، وعوامل بناء استراتيجية الإسراع بالتنمية، واستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية، ومراحل التخطيط الاستراتيجي المحلى، والفرص المتاحة للتنمية، ووضع أدوات و آليات تقييم الاحتياجات.

وكشف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية فى المحافظات ، تعتمد علي دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزه التنافسية لكل محافظة ، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة ، وخلق فرص عمل محلية مستدامة ، ومساندة المحافظات في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها ، و كذلك دعم المحافظات في مراجعة أولويات ومبادارات تنمية التكتلات الإقتصادية ذات الميزه التنافسية ، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات ، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية فى المحافظات ، ومراجعة خطط إدارتها و مدها بالمرافق و ترويج الفرص الإستثمارية الصناعية بالمحافظة، مع مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادى/اجتماعى.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية المشروعات التي تدعم خطط واستراتيجيات التنمية المحلية بالمحافظات بطرق وأساليب غير تقليدية، لافتا إلى أهمية مشروع الدعم الفنى الذي تتبناه الوزارة، والذى يحمل أكثر من بعد، منها أن المشروع يستهدف تحقيق اللامركزية في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية ، بما يسرع من وتيرة الأعمال وتنفيذ الرؤى والخطط التنموية، ويعطي نموذجا يمكن البناء عليه في المستقبل لتحقيق التنمية المحلية المنشودة والتي تمس احتياجات المواطنين بالمحافظات ، و قال أن المشروع الذى يتعاون في تنفيذه شركاء دوليون ، يؤكد على نجاح الدولة في الاستفادة من البرامج التنموية الدولية ، وأن الرؤية التنموية مصر 2030 تتسق مع الأهداف التنموية الأممية وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح اللواء آمنة أنه سيتم خلال الأسبوع القادم وهو الأسبوع التدريبى التاسع من الخطة التدريبية للمحليات، تنفيذ 4 دورات تدريبية أخرى، يستفيد منها 125 متدربا، وهى : دورة الاطار العام لمنظومة التخطيط المحلي ، و هى من الدورات المنفذة للاستفادة من الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، و يستفيد منها 30 رئيس مركز ومدينة من محافظات أسيوط وسوهاج والوادي الجديد .

كما تتضمن دورات الأسبوع التدريبى القادم ، دورة مؤشرات قياس الأداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج والأداء و يستفيد منها 30 من العاملين بإدارات الشئون المالية ، و دورة إدارة المشروعات PMP ، ويستفيد منها 35 متدرب اجتازوا اختبارات تحديد المستوى التى نفذها مركز سقارة للتدريب قبل بدء الخطة التدريبية الحالية ، إضافة الى دورة إعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية ويستفيد منها 30 من العاملين بإدارات التخطيط العمراني بالمحافظات.

وفى ذات السياق، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية هى : دورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف ، ودورة تصميم الشبكات Networks Design ، و دورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills ، اضافة الى دورة اللغة الإنجليزية ، و استفاد منها 120 متدرب.

كما احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة مساء أمس ، بختام الدورة التدريبية المتقدمة للتخطيط المحلي المتكامل ، وادماج المواطنين في عملية التخطيط و اختيار المشروعات المنفذة و متابعتها ، و برامج التنمية المحلية ، والتخطيط البرامجي ، و استفاد من التدريب 30 من رؤساء المراكز المنفذ بها مبادرة "حياة كريمة" و ذلك فى إطار التكليف الرئاسي الخاص بتنفيذ الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، ليتم الإستفادة منها فى الإسراع بتنفيذ البرامج التنموية فى المحافظات ، خاصة "حياة كريمة".