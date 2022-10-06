اليوم السابع
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الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:35 م
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القوى العاملة: حل أزمة عمال شركة الترسانة النيلية بالأقصر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:03 م
القوى العاملة: حل أزمة عمال شركة الترسانة النيلية بالأقصر وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أكدت وزارة القوى العاملة على نجاح مديرية القوى العاملة بالأقصر في مفاوضة جماعية بين إدارة شركة تابعة لهيئة قناة السويس، وممثلي العمال.
 
وتفصيليا تلقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، بشأن حل أزمة 150 عاملا بشركة الترسانة النيلية" إحدى شركات هيئة قناة السويس"، ومقرها المحاميد أرمنت بالاقصر، وذلك بعد رصد مطالب العاملين، والعمل على تنفيذها، بما يناسب وإمكانيات الشركة، ومراعاة ظروف المعيشة للعاملين.
 
وأفاد السيد السنجابي مدير المديرية بالاقصر، في التقرير المقدم إلى "الوزارة"، انه تم تكليف لجنة مشكلة من روماني صابر مدير منطقة عمل أرمنت، ومحمد احمد مدير إدارة رعاية القوى العاملة بالمديرية ، وحربي عربى مفتش بمكتب عمل أرمنت ، بالانتقال الى موقع الشركة والاجتماع مع العمال ، لمعرفة مطالبهم.
 
وأوضح مدير المديرية ان مطالب العمال تضمنت وضع اسس للتدرج الوظيفي والعلاوات الدورية، وزيادة بدلات لائحة السفر وحافز الانتاج، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، وإنشاء صندوق للزمالة، وجرى التنسيق في لقاء مع اللواء أيمن عبد العزيز مستشار رئيس هيئة قناة السويس، والسيد عسكر رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد فاضل مدير إدارة الانتاج بالشركة، والاتفاق على تحقيق مطالب العمال المشروعة وعرضها على رئيس "الهيئة". 

القوى العاملة

القوى العاملة بالاقصر

مفاوضات عمالية



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