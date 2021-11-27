الرئيسية تقارير مصرية ومناظرة 3407 حالات خلال شهرين.. حصاد الوزارات.. الصحة: إنشاء وتشغيل 127 وحدة تشخيص عن بعد بالمستشفيات السبت، 27 نوفمبر 2021 05:07 م وزارة الصحة والسكان إعداد ـ سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى حصاد الساعة الخامسة، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزير الكهرباء: تشغيل أول مفاعل نووى بالضبعة 2026 وزير صحة جنوب أفريقيا: لا يوجد دليل علمى على خطورة المتحور الجديد من كورونا الزراعة: 5.2 مليون طن صادرات زراعية حتى الآن بزيادة 600 طن عن العام الماضى الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة حتى الإثنين المقبل وطقس مائل للحرارة بالقاهرة شبورة كثيفة وشوائب بالجو.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة وشوائب عالقة والعظمى بالقاهرة 30 درجة الأرصاد للمواطنين: احذروا الشبورة ولا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة الكهرباء: إنشاء خطوط نقل طاقة فى سيناء تمهيدا لرفع قدرة خط الربط مع الأردن الصحة: إنشاء وتشغيل 127 وحدة تشخيص عن بعد.. ومناظرة 3407 حالات خلال شهرين القوى العاملة: تعيين 2043 شابا والتفتيش على 600 منشأة بالغربية الصحة: نتابع على مدار الساعة الوضع الوبائى لمتحور كورونا الجديد حول العالم الصحة: نتابع على مدار الساعة الوضع الوبائى لمتحور كورونا الجديد حول العالم وزارة التنمية المحلية تبحث مع وفد كاميرونى التعاون فى صناعة الأخشاب والأثاث الأوقاف تعلن أسماء المستحقين لدخول الاختبار الشفوى لمسابقة الخطابة بالمكافأة الزراعة: تحصين 2.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع التضامن: مشاركة 500 ألف مستفيد فى "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" بقرى حياة كريمة وزير التعليم العالى يبحث مقترحا لمجابهة التغيرات المناخية فى الزراعة والغذاء هيئة الدواء تعلن قبول عضوية مصر كمراقب فى المجلس التنسيقى الدولى (ICH) الأزهر للفتوى: الاضطرابات الأسرية وكثرة شجار الزوجين يفقد الأبناء هيبة الأسرة محافظة الجيزة تزيل التعديات بطول حرم السكة الحديد بمركز أوسيم انطلاق قافلة طبية لأهالى حى البساتين بالقاهرة ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور الصحة التشخيص عن بعد المستشفيات العامة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة ذهب الفاكهة.. حصاد الجوافة بالبحيرة رزق وفرحة للعمال وأصحاب المزارع .. صور الجمعة، 26 نوفمبر 2021 10:00 م حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة الجمعة، 26 نوفمبر 2021 09:44 م حصاد الوزارات.. الصحة: تشديدات لفحص القادمين من جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:00 م الحكومة تستعرض حصادها الأسبوعى.. 9 قرارات و7 اجتماعات (إنفوجراف) الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:50 م حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 / 11 / 2021 الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:30 م حصاد الوزارات.. تطعيمات المواطنين بالجرعة الثالثة بنفس مراكز الجرعات الأولى خلال أيام الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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