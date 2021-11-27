الأوقاف تعلن أسماء المستحقين لدخول الاختبار الشفوى لمسابقة الخطابة بالمكافأة

كتب ــ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوى من المتقدمين لمسابقة الخطابة بالمكافأة على بند التحسين من محافظة بنى سويف، "المجموعة السادسة"، وذلك بمسجد النور بالعباسية فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بصورة الرقم القومى وصورة المؤهل مع الاطلاع على الأصل، لافتة إلى أن أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوى من المتقدمين لمسابقة الخطابة بالمكافأة على بند التحسين من محافظة بنى سويف هم:

يوم الأربعاء الموافق: 29 / 12/ 2021م

الاسم ــــــــ المديرية

1. مصطفى محمد فراج محمد بنى سويف

2. محمد ربيع يحيى محمد بنى سويف

3. عمرو محمد سيد عبد المجيد بنى سويف

4. كامل محمد كامل أحمد محمد بنى سويف

5. حسن مصطفى على حسن بنى سويف

6. عبد الله محمد محمد قناوى بنى سويف

7. عبد الرحمن محمد جمعة محمد بنى سويف

8. محمود سيد عيد عبد النبى بنى سويف

9. محمد سعيد فايز أحمد بنى سويف

10. محمد سيد قرنى محمد بنى سويف

11. محمد نادى محمد عبد العال بنى سويف

12. محمد أحمد إبراهيم موسى بنى سويف

13. هشام جمال فاروق بنى سويف

14. محمود محمد زكى مبروك بنى سويف

15. نادى فوزى على محمد بنى سويف

16. مصطفى رفاعى مزيون أحمد بنى سويف

17. محمد سعيد أحمد عبد العزيز بنى سويف

18. فرج على فرج عبد الجواد بنى سويف

19. محمود أحمد الجمل محمد بنى سويف

20. محمد محمود محمد عبد المخلف بنى سويف

21. محمود أبو سريع محمود عليوة بنى سويف

22. محمد بكرى حواس أحمد بنى سويف

23. عادل حسنى خليل حسين بنى سويف

24. ربيع فتحى محمد عبد العزيز بنى سويف

25. فالح إبراهيم عبد السيد عبد ربه بنى سويف

26. سيد مهدى ذكى على بنى سويف

27. محمد جمعة شعبان جبر بنى سويف

28. عبد الغنى محمد عبد الغنى محمد بنى سويف

29. محمود ربيع امبابى بيومى بنى سويف

30. رضوان طه محمد محمد بنى سويف

31. ضياء محمد السيد سالم بنى سويف

32. عاشور رجب حسونة عبادة بنى سويف

33. عبد الرحمن حسن عبد العليم عبد المنعم بنى سويف

34. هانى أحمد ربيع غنيمى بنى سويف

35. كمال الدين محمد إبراهيم يوسف بنى سويف

36. محمود رجب عبد المعطى بنى سويف

37. يوسف عمر صادق عبود بنى سويف

38. محمد جمال محمد عبد التواب بنى سويف

39. طارق أحمد حمدى بنى سويف

40. مصطفى عبد النبى على محمد بنى سويف

41. حمزة محمد جمعة محمد بنى سويف

42. كمال سيد كمال حامد بنى سويف

43. مؤمن هشام أحمد مندى بنى سويف

44. محمود زكريا عبد الوهاب عبد القادر بنى سويف

45. حسين أحمد محمد إبراهيم بنى سويف

46. محمد أحمد محمد كامل بنى سويف

47. عشرى عبد الدايم محمود سيد بنى سويف

48. عمر حسن أحمد بنى سويف

49. مصطفى بدوى عبد الوهاب عبد اللطيف بنى سويف

50. خالد ربيع عيد محمد بنى سويف

51. عبد الرحمن سيد مصطفى محمد بنى سويف

52. مصطفى عبد المحسن عبد الله مرسى بنى سويف

53. محمد رجب محمد محمد بنى سويف

54. محمد عيد محمد عبد العظيم بنى سويف

55. طه محمد فهمى عبد العظيم بنى سويف

56. كامل عبد الفهيم أحمد أبو النور بنى سويف

57. رجب سيد عبد الله عبد الباقى بنى سويف

58. محمد محمد عبد الجواد محمد بنى سويف

59. محمود عبد السلام أحمد عبد السلام بنى سويف

60. محمد سيد أمين محمد بنى سويف

61. مصطفى جمعة عرفات محمد بنى سويف

62. مصطفى سيد عبد التواب أحمد بنى سويف

63. عمرو محمد أحمد نصر بنى سويف

يوم الخميس الموافق: 30 / 12/ 2021م

الاسم ـــ المديرية

1. خلف عبد المنعم عبد العظيم أحمد بنى سويف

2. عبد الرحمن سعد محمد سليمان بنى سويف

3. محمود محمد رزق حسن بنى سويف

4. محمد لطفى شكرى محمود بنى سويف

5. محمود على سعيد أحمد بنى سويف

6. طه رجب جمعة عبد الله بنى سويف

7. عيد محمود محمد محمود بنى سويف

8. محمود أحمد بدوى بنى سويف

9. سيد حسن محمد أحمد بنى سويف

10. صالح هاشم عبد العظيم صالح بنى سويف

11. محمود جمعة فتحى إبراهيم بنى سويف

12. حمادة عبد السلام بغيض محجوب بنى سويف

13. رجب فرج عبد الباقى مبروك بنى سويف

14. طه حسن إبراهيم أبو طالب بنى سويف

15. عادل سيد إبراهيم مصطفى بنى سويف

16. محمد جابر صالح سيد بنى سويف

17. عبد الله جنيدى عبد الله محمد بنى سويف

18. مصطفى محمد محمود أحمد بنى سويف

19. ياسر شعبان على محمد بنى سويف

20. محمد إمام سليمان عبد القوى بنى سويف

21. خالد كساب عبد الجيد عبد الفتاح بنى سويف

22. على محمد عبد النبى عثمان بنى سويف

23. محمد يوسف عبد الفتاح يوسف بنى سويف

24. محمود سمير يوسف عبد المجيد بنى سويف

25. نور الدين محمد جاب الله بدوى بنى سويف

26. محمود مصطفى ياسين عبد الحفيظ بنى سويف

27. وليد مندى عبد الرحيم محمد بنى سويف

28. محمود محمد سعد أحمد بنى سويف

29. زين كمال مجاهد عارف بنى سويف

30. محمد خيرى أمين عيسوى بنى سويف

31. على محمد عبد الله إمام بنى سويف

32. عمر أبو طالب محمود بنى سويف

33. عبد الرازق عبد الله العاطى عبد الرازق بنى سويف

34. محمد أحمد عيد محمد بنى سويف

35. محمود عبد الله محمد عيسى بنى سويف

36. مصطفى قرنى سعد أحمد بنى سويف

37. ربيع إبراهيم الدسوقى محمد عبد العليم بنى سويف

38. محمود إبراهيم إبراهيم فنجرى بنى سويف

39. عماد عبد الحليم حسن زارع بنى سويف

40. عبد الرحمن أحمد مبروك أحمد بنى سويف

41. محمد حبيب محمود عبد الجواد بنى سويف

42. عبد الرحمن أحمد مجاهد أحمد بنى سويف

43. محمد عصام رجب عبد الموجود بنى سويف

44. وليد على عبد الحميد عثمان بنى سويف

45. محمد بدر الدين محمد مصطفى بنى سويف

46. محمد عبد الفتاح عباس درويش بنى سويف

47. محمد معروف أحمد على بنى سويف

48. عبد الرحمن حسن صابر عبد العزيز بنى سويف

49. عبيد عبد الله عبد العليم محمد بنى سويف

50. مبروك عبد الغنى عبد التواب ميهوب بنى سويف

51. عاشور سلامة سيد عبد المحسن بنى سويف

52. عبد الرحمن مصطفى سعداوى عبد الرحمن بنى سويف

53. على طه على يسين بنى سويف

54. محمد شعبان محمد عبد اللطيف بنى سويف

55. محمود عبد العظيم عبد الوهاب على بنى سويف

56. سيد ربيع سعيد عبد الحميد بنى سويف

57. محسن جمال فاروق رمضان بنى سويف

58. محمد رفعت جابر على بنى سويف

59. هانى محمد عوض عبد اللطيف بنى سويف

60. محمد طه عبد الله عيد بنى سويف

61. محمد محمود على أحمد بنى سويف

62. مسلم جمال محمود عبد الستار بنى سويف

63. ياسين فايز جابر محمد بنى سويف