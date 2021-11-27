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الكهرباء: إنشاء خطوط نقل طاقة فى سيناء تمهيدا لرفع قدرة خط الربط مع الأردن

السبت، 27 نوفمبر 2021 03:06 م
الكهرباء: إنشاء خطوط نقل طاقة فى سيناء تمهيدا لرفع قدرة خط الربط مع الأردن شبكة كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تسير على خطى سريعة لسرعة إنهاء أعمال التطوير بشبكات نقل وتوزيع الكهرباء بشكل عام وبمحافظة سيناء بشكل خاص، مؤكدا أنه تم تخصيص مبلغ 9 مليار جنيه لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بمحافظة شمال وجنوب سيناء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تدرس حاليا إنشاء خطوط نقل كهرباء جهد 500 كيلو فولت بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالى سيناء، موضحا أن الهدف من هذه الخطوط أيضا هو إنشاء دائرة بديلة لدائرة خط الربط الكهربائى بين مصر والأردن لرفع قدرة الخط من 450 ميجا وات إلى 2000 ميجا وات.

وأشار المصدر إلى أن هناك دراسات تتم حاليا لرفع قدرة خط الربط الكهربائى بين مصر و الأردن من 450 ميجا وات إلى 2000 ميجا وات فى إطار خطة الدولة للتوسع فى مشروعات الربط الكهربائى مع جميع دول العالم.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

سيناء

شبكة كهرباء

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