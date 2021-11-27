اليوم السابع
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محافظة الجيزة تزيل التعديات بطول حرم السكة الحديد بمركز أوسيم

السبت، 27 نوفمبر 2021 03:43 م
محافظة الجيزة تزيل التعديات بطول حرم السكة الحديد بمركز أوسيم محافظة الجيزة - أرشيفية
كتب ــ سيد الخلفاوى

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نفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم وبقيادة الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس المركز كبرى حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 18، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، حيث تم إزالة الاكشاك والعشش وكافة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بطول خط السكك الحديد بنطاق المركز، بدايةً من مزلقان لعبة طريق ترعة الزمر بقرية بشتيل ومرورًا بالكوم الأحمر وحتى قرى برطس وصيدا نطاق مركز أوسيم.

 

شارك فى الحملة رجال العمل الميداني من الادارات التنفيذية بالمدينة وبالاشتراك والتعاون مع قوات الأمن وإدارة شرطة المرافق.

جاءت الحملة تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف ومواصلة الجهود لاسترداد أراضي الدولة.

 


الجيزة

اراضى الدولة

السكة الحديد

اخبار الجيزة

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