الزراعة: 5.2 مليون طن صادرات زراعية حتى الآن بزيادة 600 طن عن العام الماضى

كتبت ـ أسماء نصار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 24 نوفمبر 2021 حيث بلغت حوالي 5 مليون و 200 الف و 864 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها حوالي 600 طن عن نفس المدة من العام الماضي.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة "الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ".

وأضاف القصير، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و882 ألفا و300 طنا، بالإضافة إلي تصدير 620 ألفا و769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 607 آلاف و247 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 256 ألفا و255 طنا، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألفا و201 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 94 ألفا و312 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 79 ألفا و593 طنا، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 36 ألفا و441 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 25 ألفا و210 أطنان، بينما حصلت الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 20 ألفا و 942 طنا، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 18 ألفا و784 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 14 ألفا و133 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 آلاف و 462 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 7504 أطنان.