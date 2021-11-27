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وزير الكهرباء: تشغيل أول مفاعل نووى بالضبعة 2026

السبت، 27 نوفمبر 2021 09:00 ص
وزير الكهرباء: تشغيل أول مفاعل نووى بالضبعة 2026 الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة ممثلة فى هيئة المحطات النووية ملتزمة بالجدول الزمني لتنفيذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بالضبعة، بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة.
 
وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميجا وات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمنى للمشروع فى 2026، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات تباعا.
 
وأكد شاكر أنه سيتم تنفيذ المفاعلات الـ4 بالمحطة النووية بالضبعة من نوع مفاعلات VVER 1200 من الجيل 3+ وهى مجهزة بأحدث أنظمة السلامة، موضحا أنه تمت إضافة معاير سلامة إضافية بحيث لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترا فى الثانية، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضًا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة به، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

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اليوم السابع بلس

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توليد الكهرباء

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