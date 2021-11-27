اليوم السابع
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الصحة: نتابع على مدار الساعة الوضع الوبائى لمتحور كورونا الجديد حول العالم

السبت، 27 نوفمبر 2021 11:18 ص
الصحة: نتابع على مدار الساعة الوضع الوبائى لمتحور كورونا الجديد حول العالم فيروس كورونا
كتب ــ وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائي في مصر والعالم، بشأن ما تم  الإعلان عنه من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم "أوميكرون".
 
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن الوزارة أيضاً، تقيم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر، بحسب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم.
 
وأكد أن اللقاحات ما زالت هي الأداة الرئيسية لمنع الحالات والوفيات الشديدة الناجمة عن الإصابة COVID-19، مشيراً إلى أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير.
 
وقال "عبد الغفار"، إن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات التصدي للجائحة.
 
وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا.
 
 

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