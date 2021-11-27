الأرصاد للمواطنين: احذروا الشبورة ولا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد نهارا.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين خلال الفترة المقبلة من الشبورة الكثيفة على الطرق وظهور الشوائب العالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة فى هذه الفترة وتخفيف الملابس، وخاصة للأطفال وكبار السن لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

ويشهد اليوم السبت، ارتفاعا بدرجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت يشهد ظهور شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة.