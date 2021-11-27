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الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة حتى الإثنين المقبل وطقس مائل للحرارة بالقاهرة

السبت، 27 نوفمبر 2021 12:09 م
الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة حتى الإثنين المقبل وطقس مائل للحرارة بالقاهرة الطقس - شبورة كثيفة
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم السبت 27 نوفمبر إلى الاثنين 29 نوفمبر، سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لافتة إلى أنه يسود خلال هذه الفترة طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد نهار ، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
ويشهد اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء  وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية،  حار على جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت يشهد ظهور شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة.

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