انطلاق قافلة طبية لأهالى حى البساتين بالقاهرة ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

انطلقت اليوم السبت، ومن داخل مدرسة محمد الدرة بحى البساتين بالقاهرة أعمال القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة الأزهر ومؤسسة صناع الخير للتنمية، لخدمة أهالى المنطقة ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يتم تنظيم القافلة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى و اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة .

وأوضح الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن قافلة البساتين تشمل تقديم خدمات طبية علاجية فى 17 تخصصا طبيا مختلفا، منها عيون وأطفال وأنف وأذن و جراحة عامة وجراحة أطفال وأوعية دموية ونساء وولادة وصدر وباطنة وعظام ومسالك وجلدية وتخدير، وأن الخدمات المقدمة تشمل ايضاً توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج وإجراء العمليات وأن جميع خدمات القافلة تقدم بالمجان تماماً.

وأكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على القوافل بالأزهر الشريف، أن قافلة حى البساتين تأتى استمراراً لنهج جامعة الأزهر فى تسخير قدراتها وإمكانيتها ومد جسور التعاون مع كل الجهات الجادة بهدف تقديم كل الدعم للأسر الأكثر احتياج فى كل بقاع مصر وقد سبق للأزهر الشريف، أن تعاونا مؤخرا مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء فى تنظيم سلسلة قوافل استهدفت أهلنا فى المناطق الأشد فقراً والمحافظات الحدودية وسكان المناطق الصحراوية والتجمعات البدوية والوديان واستهدفت آخر قافلة تم تنظيمها الكشف على الأهالى فى القرى والتجمعات البدوية وسكان الوديان بسانت كاترين فى مناطق الملقاة والرصيص والشامية وابو سيلة والراحة والاسباعية علوى والاسباعية سفلى والخرازين والنبى صالح والمروة والمرة والطرف والشيخ عواد.

من جانبه، أكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه وفى إطار التعاون الدائم مع المؤسسات الأهلية الكبرى تتشارك مؤسسة صناع الخير فى القافلة بتنفيذ مستشفى ميدانى كامل فى مجال الكشف على أمراض العيون بقافلة عيون متكاملة من خلال مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية، تمهيداً لإجراء العلميات وتسليم النظارات قريباً، كذلك تشارك المؤسسة بدعم مرضى القدم السكرى ممن تم توقيع الكشف عليهم فى القافلة بتوفير العلاج الشهرى لهم بالمجان كذلك توفير العلاج الشهرى لمرضى الأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة.