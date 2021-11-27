الزراعة: تحصين 2.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

كتبت ــ أسماء نصار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعي ة وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 16 نوفمبر بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و181 ألفا و599 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها " 631 ألفا و556 رأس أبقار، و371 ألفا و989 رأس جاموس، و158 ألفا و399 رأس أغنام، و19 ألفا و655 رأس ماعز" حتى 24 نوفمبر .

وتحصين مليون و160 ألفا و393 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها " 615 ألفا و75 رأس أبقار، و368 ألفا و906 رأس جاموس، و156 ألفا و299 رأس أغنام، و19 ألفا و655 رأس ماعز، و458 رأس جمال حتى 24 نوفمبر ايضاً.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.