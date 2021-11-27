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شبورة كثيفة وشوائب بالجو.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

السبت، 27 نوفمبر 2021 12:54 م
شبورة كثيفة وشوائب بالجو.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل الطقس - شبورة كثيفة
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :
 
- من السبت 27 نوفمبر إلى الاثنين 29 نوفمبر 2021: 
 
اعتبارا من السبت 27 نوفمبر إلى الاثنين 29 نوفمبر ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
 
يسود خلال هذه الفترة طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد نهار ، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وتظهر شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
من الثلاثاء 30 نوفمبر وحتى الخميس  2 ديسمبر : 
 
اعتبارا من الثلاثاء 30 نوفمبر انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
 
يسود خلال هذه الفترة طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على  جنوب سيناء وجنوب البلاد ، بارد ليلا على كافة الأنحاء.
 
وتظهر شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 

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