اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التعليم: امتحان رابعة ابتدائى 5 ديسمبر و10 أسئلة لكل مادة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: امتحان رابعة ابتدائى 5 ديسمبر و10 أسئلة لكل مادة وزارة التربية والتعليم
إعداد ـ سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى حصاد الساعة الخامسة، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وزارة التربية والتعليم

امتحانات رابعة ابتدائى

رابعة ابتدائى

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