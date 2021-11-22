حصاد الوزارات.. التعليم: امتحان رابعة ابتدائى 5 ديسمبر و10 أسئلة لكل مادة

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حصاد الوزارات.. التعليم: امتحان رابعة ابتدائى 5 ديسمبر و10 أسئلة لكل مادةالإثنين، 22 نوفمبر 2021 05:00 م
وزارة التربية والتعليم
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