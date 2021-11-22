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%84.4 نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:49 م
%84.4 نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافي من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية لـ 84.4 %، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس الكورونا وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف
 

 


الصحة

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كورونا مصر

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