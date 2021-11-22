اليوم السابع
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الطاقة النووية: الضبعة ستكون مشروعا يحتذى به على مستوى العالم

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:13 م
الطاقة النووية: الضبعة ستكون مشروعا يحتذى به على مستوى العالم الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية
كتبت ـ رحمة رمضان - تصوير سليمان العطيفى

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أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن يوم 19 نوفمبر يمثل يوما تاريخيا فى حياة المصريين، والذى شهد بعام 2015 توقيع  عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة روس اتوم الروسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإطلاق إشارة البدء فى تنفيذ المشروع.
 
وأضاف الوكيل خلال فعاليات الاحتفال بالعيد السنوى الأول للطاقة النووية بمصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع المحطة النووية بالضبعة سيكون مشروع يحتذى به على مستوى العالم.
 
وأشار الوكيل إلى أن توثيق 19 نوفمبر عيد سنوى للطاقة النووية بمصر يعتبر ترسيخ لإطلاق إشارة البدء فى تحقيق الحلم النووى المصرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال سيمتد للأجيال القادمة.
 
 
 
الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (1)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (2)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (3)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (4)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (5)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (6)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (7)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (8)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (9)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (10)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (11)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (12)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (13)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (14)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (15)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (16)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (17)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (18)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (19)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (20)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (21)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (22)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (23)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (24)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (25)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (26)
 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

رئيس الوزراء

العيد السنوى الاول للطاقة النووية

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