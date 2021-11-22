موانئ البحر الأحمر تعلن انتظام الملاحة وعدم تأثرها بالأحوال الجوية

وشهدت موانئ البحر الأحمر تداول 687 طن بضائع عامة ومتنوعة و 160 شاحنة شملت حركة الصادرات354 طن بضائع عامة و117 شاحنة و13 ملاكي، وشملت حركة الواردات 333 طن بضائع عامة و 43 شاحنة و 3 ملاكي.

وغادرت السفينة أمل ميناء سفاجا بحمولة 95 شاحنة و12 ملاكي، كما استقبلت سفينة الابحاث VENTURES قادمة من جيبوتي، واستقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة عمان حيث تم استقبال 43 شاحنة بحمولة 318 طن و15 طن ترانزيت إلى ليبيا و 3سيارة ملاكى وتصدير 22 شاحنة بحمولة 354 طن و1 سيارة ملاكى.