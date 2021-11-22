ما المواد الأساسية لامتحان ديسمبر المقبل لرابعة ابتدائى؟.. اعرف التفاصيل

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المواد الأساسية التى يؤدى فيها الطالب الامتحان على مستوى الإدارة خلال ديسمبر المقبل هى "اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والعلوم، المهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات".



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى لشهر ديسمبر المقبل، حيث يؤدى الطلاب أول امتحان يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية و6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية و7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وlct ، كما يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية ويوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،، حددت بعض الضوابط لعقد الامتحان كالتالى:

- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر ٢٠٢١ وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر)



- الاختبار علي مستوي الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة (ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى) وباقي المواد على مستوى المدرسة.



-يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.



- المواد الأساسية هى: (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم )



- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.