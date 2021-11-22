الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لفعاليات افتتاح طريق الكباش الجديد بالأقصر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبى لفعاليات "افتتاح طريق الكباش الجديد" بمحافظة الأقصر، فى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمشاركين فى هذا الحدث التاريخى الذى تشهده مصر يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده، الدكتور خالد عبدالغفار، مساء أمس الأحد، بحضور كل من الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور إبراهيم حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية.





وتناول الاجتماع عرضًا مفصلاً لمحاور العمل بالخطة، والتى تشمل توفير كافة الخدمات الطبية والوقائية والإسعافية لجميع المشاركين فى فعاليات الافتتاح، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.



وراجع الدكتور خالد عبد الغفار، نقاط تمركز الخدمات الطبية العاجلة بمحيط منطقة الاحتفالات، حيث تتضمن الخطة توفير 18 سيارة إسعاف مجهزة، و2 لانش إسعاف نهري، بالإضافة إلى 4 عيادات متنقلة تضم تخصصات (باطنة، قلب، جراحة، عظام)، وتوزيعها على الطرق الرئيسية بمدينة الأقصر، والمناطق المستضيفة لفعاليات الافتتاح.





وأكد الوزير، جاهزية مستشفيات محافظة الأقصر ورفع درجة الاستعداد بها للقصوى، موضحًا أن الخطة تشمل تخصيص 5 مستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر بطاقة 644 سريرًا، لاستقبال أى حالات مرضية، مشيرًا إلى دعم تلك المستشفيات بفرق طبية إضافية فى التخصصات الحرجة، لافتًا إلى توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وأكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى تجهيز فريق للانتشار السريع بهدف التدخل وتقديم الدعم السريع فى حالة حدوث أى طارىء.



ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، بدءًا من الحجر الصحى بمطارى القاهرة والأقصر الدوليين، والتأكد من حصول القادمين من الخارج على شهادة معتمدة للقاح فيروس كورونا أو تحليل "pcr" سلبى وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك متابعة قياس درجة الحرارة لجميع القادمين من خلال الكاميرات الحرارية بالمطارات، مشيرًا إلى تزويد الحجر الصحى بمطارى القاهرة والأقصر بدفعة من كواشف الفحص السريع لفيروس كورونا (ID NOW)، و(Rapid AntigenTest).



وأضاف "عبد الغفار" أن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى يتم اتخاذها بمنطقة الاحتفالات ومسارات الطرق المؤدية إليها، تتضمن قيام فريق الطب الوقائى بمتابعة أعمال الترصد ومكافحة الحشرات ناقلات الأمراض، ومتابعة إجراءات الرش والتعقيم لتلك المناطق، وكذلك متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى تخصيص نقاط تضم فرق طبية بمداخل منطقة الاحتفالية، للقيام بإجراء اختبارات الكشف السريع لفيروس كورونا، حرصًا على صحة وسلامة جميع المشاركين فى هذا الحدث.



ولفت إلى أن الخطة تشمل أيضًا، قيام فريق الطب الوقائى بالمرور على جميع الفنادق بمحافظة الأقصر وسحب عينات من المياه والأغذية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وكذلك التأكد من التهوية الجيدة وتوافر المطهرات والمستلزمات الوقائية، بالإضافة إلى تخصيص غرف بأماكن إقامة الوفود لعزل للحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا.



وتابع أن الوزير أكد على التنسيق والربط بين جميع القطاعات والهيئات لضمان سرعة الاستجابة وتقديم أفضل خدمة طبية للمشاركين فى الاحتفالية، حيث يتم تنفيذ تلك الخطة بالتعاون بين قطاعى الطب العلاجى والوقائي، وهيئة الإسعاف المصرية، وهيئة الرعاية الصحية، كما وجه بانعقاد غرفة عمليات مركزية بالوزارة، لمتابعة سير العمل بخطة التأمين الطبى لفعاليات افتتاح طريق الكباش الجديد.