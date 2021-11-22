تحذير خطير من هيئة الدواء حول تقسيم الأقراص الدوائية.. اعرف التفاصيل

وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع التعليمات الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية للمرضى خارج المؤسسات الصحية وأوصت هيئة الدواء باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء وقالت هيئة الدواء، الصيدلي خبير بالدواء ولدية المعلومات الكافية التي يمكن من خلالها مساعدة المريض وكذلك الفريق الطبي .

وعرفت هيئة الدواء الأخطاء الدوائية بأنها أى حدث قد يؤدى إلى استخدام غير مناسب للدواء أو الحاق ضرر بالمريض أثناء استخدام الدواء .

وكانت هيئة الدواء المصرية قالت إن اللقاحات هي أفضل طريقة لحماية الأفراد من الأمراض المعدية ، مؤكدة أن اللقاحات كما هو الحال مع جميع الأدوية، يمكن أن تحدث آثار عكسية واستكملت: يجب الإبلاغ عن الآثار العكسية.

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن الابلاغ يساعد في مراقبة سلامة الأدوية واللقاحات من خلال الإبلاغ عن هذه الآثار العكسية، لافتة إلى أنه يجب استشارة الطبيب قبل الحصول علي أى دواء وحذرت من الحصول علي أدوية بدون استشارة طبيب.