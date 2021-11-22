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طقس الغد.. شبورة كثيفة صباحا وجو معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:43 م
طقس الغد.. شبورة كثيفة صباحا وجو معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 23 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون لطيف على السواحل الشمالية، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، ظهور الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

 


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