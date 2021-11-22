الأرصاد: تكاثر السحب على الإسكندرية والبحيرة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على الإسكندرية، وذلك وسط استمرار انخفاض الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ليسود أجواء باردة على كافة الأنحاء .

وتابعت هيئة الأرصاد: يستمر تكاثر السحب الممطرة على الإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا (البحيرة) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ، ووسط سيناء تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.