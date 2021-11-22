الطاقة النووية تعلن "الضبعة" محطة صديقة للبيئة وتتمتع بأعلى معايير الأمان

كتبت ـ رحمة رمضان

اعلن الفيلم التسجيلي الذى تعرضه هيئة المحطات النووية بعنوان "حلم يتحقق" خلال فعاليات الاحتفال ب العيد السنوى الاول للطاقة النووية بمصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات صديقة للبيئة وتتمتع بأعلى معايير الأمان النووية علاوة على أن المشروع حصل على جائزة ثان أفضل مشروع بالعالم ذلك للأسباب الآتية:

1- الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا ممثلة فى شركة روساتوم الروسية، تنص على إنشاء المفاعلات الخاصة بالمحطة النووية من الجيل الثالث، ويحتوى هذا الجيل على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغل "العامل البشرى".

2- يعتمد المشروع على استخدام عالٍ من القدرة المركبة وخدمة الحياة الخاصة بها تصل إلى 80 سنة، بالإضافة إلى الحماية من الحوادث؛ مثل سقوط طائرة ثقيلة على المفاعل تجعله لا يتأثر.

3- المفاعلات الـ4 ضد الحوادث الضخمة كسقوط الطائرة.

4- مدة عمر المفاعلات تصل إلى لـ80 عاما.

5- يمتلك المفاعل النووى أيضًا قدرة على عدم التأثير على البيئة المحيطة به، كما يقوم بحرق كمية كبيرة من الوقود، وإخراج كمية قليلة من النفايات المشعة.

6- مواصفات المفاعل المصرى تتفق تمامًا مع مفاعلات روسيا المتطورة مشروع المفاعل النووى 91 و92، حيث يتم استخدام الجيل الثالث فى المفاعلات النووية الجديدة.

7- تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الحواجز المتعددة، كما يوجد بها نظم السلامة السلبية والإيجابية، وامتلاك هيكل بسيط وسهل للإدارة وإزالة أخطاء الموظفين، وزيادة كفاءة استخدام الوقود وإخراج أقل كمية من النفايات، كما تحتوى هذه المفاعلات على نظام التحكم الآلى الحديث.

8- يتكون المفاعل من 4 وحدات سعة الوحدة الواحدة 1200 ميجاوات وستكون السعة الإجمالية للمفاعل 4800، وهو يتنمى إلى نوعية المفاعلات "VVER 1200.