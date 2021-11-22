اليوم السابع
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ننشر جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى لشهر ديسمبر المقبل

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:34 م
ننشر جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى لشهر ديسمبر المقبل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات شهر ديسمبر المقبل لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، حيث يؤدى الطلاب أول امتحان يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية و6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية و7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وlct ، كما يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية ويوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،، حددت بعض الضوابط لعقد الامتحان كالتالى: 
- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر)
 
- الاختبار علي مستوي الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة (ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى) وباقي المواد على مستوى المدرسة.
 
-يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.
 
- المواد الأساسية هى: (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم )
 
- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.
 
 
 

التربية والتعليم

امتحان الصف الرابع الابتدائي

موعد امتحان الصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

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