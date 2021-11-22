التعليم: امتحان الصف الرابع الابتدائى 5 ديسمبر المقبل و10 أسئلة لكل مادة

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي وفقًا للجدول المرفق بدءا من يوم 5 ديسمبر القادم مع ملاحظة الآتي:



ـ الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر)



ـ الاختبار علي مستوي الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة (ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى) وباقي المواد على مستوى المدرسة.



ـ يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.



ـ المواد الأساسية هى: (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم )



ـ عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.



















