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التعليم: امتحان الصف الرابع الابتدائى 5 ديسمبر المقبل و10 أسئلة لكل مادة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:04 م
التعليم: امتحان الصف الرابع الابتدائى 5 ديسمبر المقبل و10 أسئلة لكل مادة طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي وفقًا للجدول المرفق بدءا من يوم 5 ديسمبر القادم  مع ملاحظة الآتي:

ـ الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر)

 ـ الاختبار علي مستوي الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة (ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى) وباقي المواد على مستوى المدرسة.

ـ  يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

ـ المواد الأساسية هى: (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم )

ـ عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.
 
 
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التربية والتعليم

امتحانات الصف الرابع الابتدائى

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائى

اخبار مصر

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