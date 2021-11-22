نظافة القاهرة: لا يحق لمتعهد الجمع السكنى أخذ راتب من الشقق.. وهذا رقم الشكاوى

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أن هناك مناطق بالعاصمة كان بها تراكمات تاريخية، تم التخلص من التراكمات الموجودة بمحيط سور مجرى العيون، وتجمعات بـ26 منطقة في حى السيدة زينب، وجارى الاستكمال بمناطق المرج والسلام، مشيرا إلى أنه تم استخدام محطات مناولة متحركة للسيطرة على مخلفات الهدم ومنع التجمعات.

وأضاف رئيس هيئة نظافة القاهرة، أن عامل الجمع السكنى لا يحق له الحصول على أي مقابل مادى من الساكن أو راتب شهرى، ويمكن الشكوى على الخط الساخن رقم 15264، مشيرا إلى أن هناك موازنة من الدولة تصرف لشركات النظافة، مناشدا سكان القاهرة بضرورة الإبلاغ عن تحصيل أي مبالغ نقدية من المتعهدين.

وأوضح الشرشابى، أن الهيئة تسعى لتعميم الجمع السكنى بنسبة 100% مما ينعكس على ظاهرة الفرز في الشوارع، أو إلقاء المخلفات بالشوارع، لافتا إلى أن هناك شركات تعمل على تدوير مخلفات الهدم وتحويلها لبلدورات وانتر لوك.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن الهيئة تسعى لنشر سلات تعلق على أعمدة الإنارة كل سلة على بعد 3 أعمدة، وهى مخصصة للمخلفات البسيطة مثل الورق والمناديل بدلا من القاءها في الشوارع.