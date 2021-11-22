الصحة: القوافل الطبية قدمت خدمات علاجية بالمجان لـ183 ألف مواطن الشهر الماضى

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ183 ألفاً و476 مواطنا من خلال 159 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1377عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 31 ألفا و485 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 37 ألفا و40 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2331 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

وأكد "عبد الغفار" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 10 آلاف و973 مواطناً بمحافظة أسوان، و12 ألفا و851 مواطنا بأسيوط، و9 آلاف و447 مواطناً بمحافظة إسكندرية، و2690 مواطناً بالإسماعيلية، و2175 مواطناً بالأقصر، و1543 مواطناً بالبحر الأحمر، و11 ألفا و286 مواطناً بالبحيرة، و11ألفا و774 مواطناً بالجيزة، و5 آلاف و650 مواطناً بالدقهلية، و1430 مواطناً بالسويس، و10 آلاف و456 مواطناً بالشرقية، و5 آلاف و581 مواطناً بالغربية، و8 آلاف و369مواطناً بالفيوم.

وأضاف "طه" أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ10 آلاف و778 مواطناً بالقاهرة، و7 آلاف و666 مواطناً بالقليوبية، و11 ألفا و423 مواطناً بالمنوفية، و8 آلاف و856 مواطناً بالمنيا، و4 آلاف و96 مواطناً بالوادي الجديد، و9 آلاف و424 مواطناً ببني سويف، و1182 مواطناً بجنوب سيناء، و12 ألفا و21 مواطناً بدمياط، و10 آلاف و119 مواطناً بسوهاج، و4 آلاف و433 مواطناً بقنا، و6 آلاف و830 مواطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 2423 مواطناً بمطروح.