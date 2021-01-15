باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. الخارجية الأمريكية تقرر تعزيز العقوبات على حركة حسم الإرهابية.. برلمان اليونان يوافق على شراء 18 مقاتلة رافال..الجزائر: تدابير للحجر الصحى بـ29 ولاية تبدأ غدا

كتب محمد جمال

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية. الخارجية الأمريكية تقرر تعزيز العقوبات على حركة حسم "الإرهابية" وقادتها أعلنت وزارة الخارجية الامريكية أنها عززت من العقوبات على حركة سواعد مصر – المعروفة أيضا باسم حركة حسم – من خلال إدراج الحركة كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية. سفير الاتحاد الأوروبى: اتفقنا مع باشاغا على الإسراع بتشكيل حكومة ليبية موحدة أعلن سفير الاتحاد الأوروبى ان هناك اتفاقا مع وزير داخلية حكومة الوفاق الوطنى فتحى باشاغاعلى الإسراع بتشكيل حكومة ليبية موحدة، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

فى أعلى زيادة يومية.. إندونيسيا تسجل نحو 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

كشفت بيانات من ألفريق الحكومى المكلف بمكافحة مرض كوفيد-19، أن إندونيسيا سجلت أعلى زيادة يومية فى حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم الجمعة.

الجارديان: اقتصاد بريطانيا يعود للركود بعد إغلاق كورونا الثانى

قالت صحيفة الجارديان إن الاقتصاد البريطانى يتجه نحو ركود بعدد أكثر من رقمين، بعد أن أكدت الأرقام الرسمية تراجعا متجددا فى نوفمبر، مع انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا.

مدينة صينية تبدأ فى إنشاء 3 آلاف وحدة لعزل المخالطين لمصابى كورونا.. صور

بدأت الإدارات المحلية فى مدينة شيجياتشوانغ بمقاطعة خبي، فى بناء 3 آلاف وحدة سكنية منفصلة لاستخدامها فى عزل المخالطين للمصابين بفيروس كورونا.

التحألف العربى باليمن: تدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثى باتجاه السعودية

أعلن تحألف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخه أطلقت باتجاه المملكة من قبل ميليشيا الحوثى الآنقلابية.وفق ما ذكرت العربية .

تركى المالكى

واشنطن بوست: اليمين المتطرف بأمريكا يخطط لاحتجاجات قبل وبعد تنصيب بايدن

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن اليمين المتطرف فى الولايات المتحدة يخطط لاحتجاجات قبل وبعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

الجزائر: تدابير للحجر الصحى بـ29 ولاية تبدأ غدا

قررت السلطات الجزائرية تمديد إجراءات الحجر الصحى الجزئى والتى تمتد من من الساعة الثامنة مساءً إلى الخامسة صباحا على 29 ولاية، وستدخل تدابير الحجر هذه حيز التطبيق ابتداء من غد السبت.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جزيرة سولاويسى بإندونيسيا إلى 35 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال جزيرة سولاويسي الإندونيسية، اليوم الجمعة، إلى 35 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى.

اليابان تدرس سن تشريع لمعاقبة منتهكى تدابير مكافحة كورونا

تستعد حكومة رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا لسن تشريع لمعاقبة من يرفض الامتثال لتدابير مكافحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ التى فرضتها الحكومة

مقتل 12 جنديا ومدنيا فى هجوم لحركة طالبان على نقطة تفتيشية بشمال أفغانستان

أعلن مسئولون أفغان، اليوم الجمعة، مقتل 12 جنديا أفغانيا ومدنيا فى هجوم شنته حركة طالبان الإرهابية على نقطة تفتيشية بمقاطعة "إمام صاحب" بولاية "قندوز" شمإلى البلاد.

الجيش الأفغانى

بريطانيا تحظر دخول المسافرين من أمريكا الجنوبية والبرتغال بسبب مخأوف من سلالة كورونا الجديدة

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، حظر السفر الجوى من مساحات شاسعة من دول أمريكا الجنوبية، وسط مخأوف متزايدة من سلالة كورونا الجديدة التى ظهرت فى البرازيل.

ألمانيا تتجأوز عتبة الـ2 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة

أعلن معهد روبرت كوخ الألمانى للأمراض المعدية أن إجمإلى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التى تم تسجيلها فى ألمانيا منذ بداية الجائحة تجأوز اليوم الجمعة عتبة الـ2 مليون إصابة.

بلومبرج: ترامب يخطط للانتقال إلى مار إيه لاجو وتوظيف بعد مساعديه الحاليين

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب يخطط للتوجه إلى ناديه للجولف مار أيه لاجو فى فلوريدا صباح يوم تنصيبه خلف الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء.

الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 229 ألفا و386 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 229 ألفا و386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية.

نانسى بيلوسى: بايدن يتحرك سريعا بخطة لإنقإذ الأمريكيين من أزمة كورونا

أكدت نانسى بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الامريكي، أن الرئيس المنتخب جو بايدن يتحرك سريعا للمساعدة فى العبور من أزمة كورونا بحزمة من الاجراءات منذ اليوم الأول.

بيلوسى

طقس الخليج.. صحو فى الامارات وبارد فى البحرين والعظمى بالكويت 24°ﻡ

تشهد منطقة الخليج انخفاض فى درجات الحرارة، فمن المتوقع اليوم أن يكون الطقس فى الامارات صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ومعتدلا نهاراً وبارد ليلاً، وفى البحرين غائماً وبارد نسبيًا خلال الليل، وفى الكويت العظمى 24.

نائب ترامب: تطبيق القانون سيحمى مبنى الكابيتول خلال حفل تنصيب بايدن

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن تطبيق القانون سيحمى مبنى الكونجرس خلال الأسبوع المقبل الذى سيشهد حفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.

البرلمان اليونانى يوافق على شراء 18 مقاتلة رافال فرنسية

وافق المشرعون اليونانيون على شراء 18 مقاتلة فرنسية من نوع رافال بقيمة 3.04 مليار دولار أمريكي، أمس الخميس، على خلفية اتفاق من المقرر أن يتم توقيعه بين وزير الدفاع.

بنس يتعهد باحترام التاريخ الأمريكى وضمان انتقال السلطة بأمان إلى بايدن

تعهد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، باحترام تاريخ الولايات المتحدة وضمان انتقال السلطة بأمان إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

المغرب تحبط عملية تهريب دولية كبيرة لمخدر الحشيش تقدر بنحو 5 أطنان

أحبطت السلطات المغربية عملية تهريب دولية كبيرة لمخدر الحشيش، حيث ضبطت أربعة أطنان و762 كيلوجراما من الحشيش.

ملك النرويج وزوجته يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى ملك النرويج هارالد وزوجته الملكة سونيا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

تكساس أول ولاية فى الولايات المتحدة تقوم بتطعيم مليون شخص بلقاح

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، أن تكساس أول ولاية فى الولايات المتحدة تقوم بتطعيم مليون شخص بلقاح مضاد لفيروس كورونا.