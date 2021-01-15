التحالف العربى باليمن: تدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثى باتجاه السعودية

إيمان حنا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخه أطلقت باتجاه المملكة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، وفق ما ذكرت العربية .

وأعلن التحالف أن الحديدة هي مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية، مشدداً على استمرار انتهاك الميليشيا للقانون الدولي الانساني واتفاقيه ستوكهولم.

وعلى صعيد متصل دعت الحكومة اليمنية، مجلس الامن الدولى، لإدانة الهجوم الإرهابي، الذى استهدف القتل الجماعى للحكومة عند وصولها لمطار عدن الدولى يوم الأربعاء 30 ديسمبر الماضى، ثم اتبعه هجوما بالطائرات المسيرة على مقر إقامة الحكومة فى منطقة معاشيق، وأثبتت التحقيقات بشكل قاطع أنها من تدبير وتنفيذ مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة ايرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال بيان ألقاه وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك ، عبر الاتصال المرئى من العاصمة المؤقتة عدن، أمام مجلس الأمن فى الجلسة المفتوحة حول الحالة فى الشرق الأوسط (اليمن).

وقال الوزير "من هذا المنبر أدعوا مجلسكم الموقر لإدانة ذلك الهجوم الإرهابي؛ بما يتناسب مع هول الإجرام الذى شاهده العالم أجمع؛ انتصارا لدماء الأبرياء وردعا للأعمال الإرهابية التى تهدد الأمن والسلم فى اليمن والمنطقة".

كما طالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم للتعامل مع تلك الجريمة البشعة والدموية التى تتنافى مع كل الأعراف والقيم الإنسانية وقواعد القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان، وإحالة مرتكبيها للمحاسبة.