نائب ترامب: تطبيق القانون سيحمى مبنى الكابيتول خلال حفل تنصيب بايدن

كتب ــ محمد شعلان

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الامريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن تطبيق القانون سيحمي سيحمى مبنى الكونجرس خلال الأسبوع المقبل الذي سيشهد حفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، ووجه مايك بنس على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، رسالة للأمريكيين قائلا: " يمكن للشعب الأمريكي أن يكون واثقًا من أننا سنضمن أن يكون لدينا تنصيب آمن في مسألة تتفق مع تاريخنا وتقاليدنا".



مايك بنس على تويتر

وأضاف مايك بنس، نائب الرئيس ترامب، أن القانون سيحمي الكابيتول والشعب خلال الأسبوع المقبل، معبرا عن ثقته في القانون الامريكي: " لدينا ثقة في أن تطبيق القانون لدينا سيحمي مبنى الكابيتول والشعب العظيم في هذه الأمة الأسبوع المقبل".

وتعهد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، باحترام تاريخ الولايات المتحدة وضمان انتقال السلطة بأمان إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بعد ثمانية أيام من محاصرة أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكونجرس.

وأدلى بنس بالتصريحات قبل إفادة أمنية بمقر الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، وخلال اجتماع مع قوات الحرس الوطني التي تحرس مبنى الكونجرس (الكابيتول). وكان بنس واحدا من كبار المسئولين الأمريكيين الذين اضطروا للاختباء خلال هجوم الأسبوع الماضي.

وقال بنس خلال أول ظهور في مناسبة عامة منذ الهجوم "لقد عشنا جميعا ذلك اليوم، السادس من يناير، وكما أوضح الرئيس أمس، نحن ملتزمون بانتقال منظم وتنصيب آمن. الشعب الأمريكي لا يستحق أقل من ذلك".

وقال إن بايدن ونائبته كاملا هاريس سيؤديان اليمين يوم 20 يناير، "بطريقة تتماشى مع تاريخنا وتقاليدنا وبطريقة تشرف الشعب الأمريكي والولايات المتحدة".

وأصبح ترامب، الذي لا يعتزم حضور حفل التنصيب، يوم الأربعاء أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يؤيد مجلس النواب مساءلته مرتين، حيث انضم عشرة من زملائه الجمهوريين إلى الديمقراطيين في المجلس لاتهامه بالتحريض على تمرد في إشارة إلى هجوم الكابيتول.

والتقى بنس بالعشرات من أفراد الحرس خارج مبنى الكابيتول وقدم لهم الشكر على توفير الأمن "في مثل هذا الوقت المهم في حياة شعبنا".