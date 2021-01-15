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أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، أن تكساس أول ولاية فى الولايات المتحدة تقوم بتطعيم مليون شخص بلقاح مضاد لفيروس كورونا.

وأظهرت أحدث بيانات هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) فى الولايات المتحدة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم - إن ولاية تكساس قامت بتطعيم مليون و43 ألفا و624 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال حاكم تكساس - فى بيان - إن "الإنجاز يأتى بالضبط بعد شهر واحد من اليوم التالى لوصول الجرعات الأولى إلى مقدمى اللقاحات فى الولاية فى 14 ديسمبر".