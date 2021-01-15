اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يناير 2021 08:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تكساس أول ولاية فى الولايات المتحدة تقوم بتطعيم مليون شخص بلقاح

الجمعة، 15 يناير 2021 08:00 ص
تكساس أول ولاية فى الولايات المتحدة تقوم بتطعيم مليون شخص بلقاح اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، أن تكساس أول ولاية فى الولايات المتحدة تقوم بتطعيم مليون شخص بلقاح مضاد لفيروس كورونا.

 

وأظهرت أحدث بيانات هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) فى الولايات المتحدة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم - إن ولاية تكساس قامت بتطعيم مليون و43 ألفا و624 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا.

 

 

وقال حاكم تكساس - فى بيان - إن "الإنجاز يأتى بالضبط بعد شهر واحد من اليوم التالى لوصول الجرعات الأولى إلى مقدمى اللقاحات فى الولاية فى 14 ديسمبر".

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة