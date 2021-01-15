مدينة صينية تبدأ في إنشاء 3 آلاف وحدة لعزل المخالطين لمصابى كورونا.. صور

كتب محمد شعلان

بدأت الإدارات المحلية في مدينة شيجياتشوانج بمقاطعة خبي، في بناء 3 آلاف وحدة سكنية منفصلة لاستخدامها في عزل المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، حيث حولت المدينة مشروع شقق سكنية قيد الانشاء إلى نقطة عزل مركزية للمخالطين المصابين بكورونا، وقد نظمت مدينة تيان شان بمقاطعة خبي 3 شركات لإنتاج وحدات سكنية جاهزة على مدار 24 ساعة بدون توقف.



انشاء الوحدات لعزل المخالطين

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية، تقريرا من موقع الوحدات التي ستخصص لعزل المخالطين المصابين بكورونا، وقال تشاو تشن شي، نائب مدير مكتب التنمية والاصلاح في منطقة لوتاي للتنمية الاقتصادية في مدينة تانشان، "حتى أمس الخميس تم شحن 1312 وحدة سكنية إلى الموقع المحدد، وفيما بعد سيتم تسليم 1700 وحدة سكنية اخرى، حيث سيتم شحن ما مجموعه 3 آلاف وحدة سكنية".



تفتيش على محلات السوبر ماركت لتوفير الاحتياجات



اعمال البناء لمواجهة كورونا

وأقدمت السلطات في مدينة شيجياتشوانغ بمقاطعة خبي على هذا الاجراء من أجل ضمان حياة الناس خلال فترة الوقاية من الوباء ومكافحته، بالتنسيق مع محال السوبر ماركت لتوزيع الامدادات في مكان قريب وتوفير الضروريات اليومية للسكان.



جانب من العمل

وقامت الادارات المحلية ذات الصلة مع إدارة الطاقم الاجرائية بعملية التفتيش والاصلاح على صناديق توزيع الطاقة والخطوط والمنشآت الكهربية لضمان الانتاج الطبيعي للشركات خلال فترة الوقاية من الوباء ومكافحته.

كما نفذت السلطات المحلية في مدينة شيجياتشوانج بمقاطعة خبى شمالي الصين، بناء مختبر هوهيان لاختبار الحمض النووى للحالات التى يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، داخل ملعب التنس فى المدينة، حيث يستطيع المختبر توفير حلول متكاملة لاكتشاف عوامل المرض، ونشرت شبكة تليفزيون الصين الدولية صورا من أعمال مختبر هوهيان، ويتمتع المختبر بقدرة يومية قصوى لاختبار الحمض النووى تصل إلى مليون عينة.

وقامت سلطات مدينة شيجياتشوانج ببناء المختبر فى مدة تصل إلى حوالي 10 ساعات فقط، ووحدات المختبر عبارة عن كبسولات ضخمة يتم نفخها، وتزيد مساحة كل كبسولة في المختبر عن 70 متر مربع غير أن مساحتها تنخفض إلى 4 امتار فقط بعد التفريغ، فيما تستغرق عملية نفخ الكبسولة 50 دقيقة تقريبا.