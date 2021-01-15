المغرب تحبط عملية تهريب دولية كبيرة لمخدر الحشيش تقدر بنحو 5 أطنان

أ ش أ

أحبطت السلطات المغربية عملية تهريب دولية كبيرة لمخدر الحشيش، حيث ضبطت أربعة أطنان و762 كيلوجراما من الحشيش.

وذكر بيان عن سلطات الأمن المغربية أن ضبط هذه الشحنات الكبيرة تمت فى عمليتين متواليتين، الأولى أسفرت عن ضبط 70 "رزمة" من مخدر الحشيش وبلغ وزنها الإجمالى طنين و552 كيلوجراما، وفى العملية الثانية تم ضبط 67 "رزمة" بلغ وزنها طنين و210 كيلوجرامات من مخدر الحشيش؛ ليصل مجموع الشحنات المضبوطة إلى أربعة أطنان و762 كيلوجراما من المخدرات.

وأضاف البيان أنه جرى ضبط معدات وآليات لوجيستية تستخدم فى التهريب الدولى للمخدرات، تتمثل فى خمس سيارات ودراجة نارية وقارب مطاطى ومحركين بحريين، كما جرى ضبط شخص يبلغ من العمر 17 سنة، يشتبه فى ارتباطه بهذا النشاط الإجرامي.