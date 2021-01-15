طقس الخليج.. صحو فى الامارات وبارد فى البحرين والعظمى بالكويت 24°ﻡ

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج انخفاض فى درجات الحرارة، فمن المتوقع اليوم أن يكون الطقس في الامارات صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ومعتدلا نهاراً وبارد ليلاً، وفى البحرين غائماً وبارد نسبيًا خلال الليل، وفى الكويت العظمى 24

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ومعتدلا نهاراً وبارد ليلاً خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، ورطبا خلال الليل وصباح السبت مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية غربية 10 - 20 تصل إلى 30 كم س.

وقال المركز فى نشرته اليومية إن الموج فى الخليج العربى سيكون خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:48 والثانى عند 04:23 والجزر الأول عند الساعة 21:18 والجزر الثانى عند الساعة 08:18 ..وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 10:39 والمد الثانى عند الساعة 00:01 والجزر الاول عند الساعة 17:15 والجزر الثانى عند الساعة 06:10.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 23 12 95 50 دبــى 24 14 90 45 الشارقة 23 15 90 40 عجمان 23 14 90 40 أم القيوين 22 12 90 35 رأس الخيمة 23 12 90 40 الفجيرة 25 15 65 30 العين 23 10 95 40 ليوا 24 10 90 35 الرويس 22 12 70 30 السلع 22 11 70 30 دلما 22 16 70 30 طنب الكبرى 23 18 75 35 طنب الصغرى 23 18 75 35 أبو موسى 23 18 75 35

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون غائماً جزئياً أحياناً وبارد نسبيًا خلال الليل.

الرياح جنوبية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً ثم تتحول إلى متقلبة التجاه فى وقت لحق هذه الليلة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث اقدام .

درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80% ، والصغرى 30%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 24 °ﻡ

نهارًا

دافئ و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلًا

بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .