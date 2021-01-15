اليوم السابع
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الجزائر: تدابير للحجر الصحى بـ29 ولاية تبدأ غدا

الجمعة، 15 يناير 2021 10:25 ص
الجزائر: تدابير للحجر الصحى بـ29 ولاية تبدأ غدا
إيمان حنا

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قررت السلطات الجزائرية تمديد إجراءات الحجر الصحي الجزئي والتي تمتد من من الساعة الثامنة مساءً إلى الخامسة صباحا على 29 ولاية، وستدخل تدابير الحجر هذه حيز التطبيق ابتداء من غد السبت، وذلك لـمدة خمسة عشر يوما.وفق صحيفة الخبر الجزائرية.

الولايات التسعة والعشرين المعنية هي، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة،  قسنطينة، الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، سوق أهراس، تيبازة، عين تموشنت، وغليزان.

ولا يشمل إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات التسعة عشر الأخرى وهى، أدرار، الشلف، بشار، تمنراست، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، ورقلة، البيض، اليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، ميلة، عين الدفلى،  النعامة، وغرداية.

وأكد البيان أن أجهزة الأمن ستتولى العمل على فرض التقيد بإجراءات الوقاية والحماية والبروتوكولات الصحية الـمعتمدة لكل وسيلة نقل من قبل اللجنة العلمية لمراقبة تطور وباء فيروس كورونا وتطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين.

وأضافت الصحيفة أنه "يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.

 

 


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الحجر الصحى فى الجزائر

وباء كورونا

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