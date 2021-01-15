بلومبرج: ترامب يخطط للانتقال إلى مار إيه لاجو وتوظيف بعد مساعديه الحاليين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب يخطط للتوجه إلى ناديه للجولف مار أيه لاجو فى فلوريدا صباح يوم تنصيبه خلف الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن بعمل معه عدد من الموظفين حاليا فى البيت الأبيض أو يعملوا مع صهره جاريد كوشنر، بعد ترك الرئاسة، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة على الأمر.

وينوى ترامب، بحسب الوكالة، العيش فى المنتجع الواقع فى منطقة بالم بيتش بولاية فلوريدا، على الرغم من أن بعض جيرانه المستقبلين يحاولون منعه من الإقامة هناك بشكل دائم.

وفى واشنطن، قدمت وزارة الخارجية الدعوى لبايدن وزوجته جيل، للإقامة فى "بلير هاوس" وهو منزل تاريخى قرب البيت الـبيض، وذلك فى الليلة التى تسبق التنصيب فى 20 يناير، وفقا لمصادر. فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن أل بايدن قبلوا الدعوة ليستمر بذلك تقليد للرئيس المنتخب.

وكان هناك حالة من الغموض فى البيت الأبيض بشأن المكان الذى سيذهب إليه ترامب بعد رئاسته، فقد افترض بعض المساعدين أنه سيقيم فى مار إيه لاجو، بينما لم يخبرهم الرئيس بخططه ولم يقل ما الذى سيفعله بعد مغادرته البيت الأبيض.

بينما يخطط كوشنر للعيش لجزء من الوقت على الأقل فى ميامى مع زوجته إيفانكا، بحسب ما قالت مصادر.

ومن مساعدى ترامب الذين قد يعملوا معه بعد البيت الأبيض، نيك لونا، مدير عمليات المكتب البيضاوى وحارس ترامب مولى مايكل، والذى يعمل نائب مساعد لترامب. وكاسيدى هاتشينسون، مساعد رئيس موظفى البيت الأبيض.