نانسي بيلوسى: بايدن يتحرك سريعا بخطة لإنقاذ الأمريكيين من أزمة كورونا

كتب محمد شعلان

أكدت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الامريكي، أن الرئيس المنتخب جو بايدن يتحرك سريعا للمساعدة في العبور من أزمة كورونا بحزمة من الاجراءات منذ اليوم الأول لإعلانه رئيسا للولايات المتحدة، وغردت نانسى بيلوسى على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: " عندما تم انتخاب الرئيس المنتخب بايدن ، أخبر الشعب الأمريكي أن "المساعدة في الطريق".



نانسى بيلوسى على تويتر

وأضافت نانسى بيلوسى، قائلة: " مع حزمة الإنقاذ الخاصة بـ COVID التي أعلن عنها الرئيس المنتخب جو بايدن ، فإنه يتحرك بسرعة لتقديم تلك المساعدة وتلبية احتياجات الشعب الأمريكي".

وكان الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، قد أعلن تفاصيل الحزمة المالية المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار، لدعم الاقتصاد فى مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، و تضمن المقترح الذى حمل اسم "خطة الإنقاذ الأمريكية" العديد من تدابير التحفيز للأفراد والشركات الأمريكية، لحين التوزيع واسع النطاق للقاحات كورونا.

فوفقا لصحيفة نيويورك تايمز، تعهد جو بايدن خلال الحملة الانتخابية بالتعامل مع جائحة كورونا بدرجة أكثر جدية من دونالد ترامب، حيث ستعمل الإدارة الجديدة مع الكونجرس على إقرار الحزمة على وجه السرعة بعد تنصيب بايدن فى 20 يناير.

وتشمل التدابير مدفوعات مباشرة لمعظم الأمريكيين بقيمة 1400 دولار، ما يجعل الإجمالى يبلغ 2000 دولار بالنظر لإقرار 600 دولار فى الشهر الماضي.

وتضمنت الخطة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا فى الساعة ، ورفع قيمة مدفوعات إعانة البطالة بقيمة 400 دولار أسبوعيًا حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

كما اشتملت الحزمة التحفيزية على مساعدات للحكومات المحلية والولايات الامريكية بقيمة 350 مليار دولار، و170 مليار دولار للمؤسسات التعليمية، و50 مليار دولار لاختبارات الفيروس.