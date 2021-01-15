ألمانيا تتجاوز عتبة الـ2 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة

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أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تم تسجيلها في ألمانيا منذ بداية الجائحة تجاوز اليوم الجمعة عتبة الـ2 مليون إصابة.



وأفاد المعهد - حسبما نقلت قناة (دويتشه فيله) الألمانية - بأن البلاد سجلت 22 ألفا و368 إصابة جديدة بالفيروس على مدار ال(24) ساعة الماضية، مضيفا أنه تم تسجيل 1113 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس في الفترة نفسها؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 44 ألفا و994 وفاة.



وتخطت الإصابات بالفيروس حاجز المليوني إصابة في أعقاب دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الخميس إلى فرض المزيد من التدابير لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.



وعلى الرغم من فرض حالة إغلاق في ألمانيا منذ شهر ديسمبر الماضي، إلا أن البلاد مازالت تسجل أعدادا كبيرة في حالات العدوى اليومية.

وخلال المراحل السابقة من الجائحة، برزت ألمانيا بين دول القارة الأوروبية بمعدلات إصابة منخفضة بالفيروس وأعداد وفيات قليلة ولكنها تضررت بشدة خلال الموجة الثانية.